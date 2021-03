Paolo Bonolis, biografia: età, figli, moglie e patrimonio

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati. Si potrebbero scrivere pagine e pagine in merito ai suoi successi in tv, che sono cominciati negli anni ’80 con Bim, Bum, Bam. Sono poi arrivate trasmissioni come Avanti un Altro, Ciao Darwin, Chi ha Incastrato Peter Pan e anche una conduzione di Sanremo. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Età

Paolo Bonolis è nato a Roma il 14 giugno 1961. Ciò significa che ha attualmente 59 anni e che ne compirà 60 in estate.

Figli

Paolo Bonolis ha cinque figli. Martina, che lo ha reso nonno da pochi mesi, e Stefano sono nati dal suo matrimonio con la psicologa statunitese Diane Zoeller. Dal matrimonio con Sonia Bruganelli, invece, sono nati Davide, Silvia e Adele.

Moglie

Paolo Bonolis è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli. Romana e classe 1974, è imprenditrice nel campo della tv e dell’abbigliamento.

La moglie di Paolo Bonolis, nata a Roma nel 1974, è molto attiva su Instagram, è infatti anima di SDL TV, emittente che si occupa dei casting dei programmi del marito, e ha ideato, qualche anno fa, la linea di abbigliamento per bambini Adele Virgi.

Patrimonio

A quanto ammonta il patrimonio di Paolo Bonolis? Per quanto riguarda il solo programma Avanti un Altro!, di cui è anche autore e ideatore, si parla di una cifra di circa 40mila euro a puntata.