ANTONELLA CLERICI | Ecco dove abita, lo sapevi?

Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Inoltre è tra le donne più seguite del nostro paese e per questo motivo fa sempre molto clamore parlare di lei. Oggi andiamo un po più da vicino a scoprire la sua vita privata e vediamo insieme dove abita Antonella Clerici.

Antonella Clerici è nata il 6 Dicembre del 1963 a Legnano ed oggi ha 57 anni. Vive insieme a Vittorio Garrone, personaggio noto nel mondo dello spettacolo. E’ stata sposata per due volte: prima dal 1989 al 1991 con Pino Motta e successivamente dal 2000 al 2005 con Sergio Cossa. Antonella ha anche una figlia che si chiama Maelle Clerici.

Dove vive Antonella Clerici

Se ti stai chiedendo dove abita Antonella Clerici sei nel posto giusto. Andiamo infatti a dare una risposta al dubbio che affligge tanti dei suoi fan. Innanzi tutto partiamo dal fatto che Antonella ha scelto di abitare lontana dalla città. Infatti vive ad Arquata Scrivia, un paesino piemontese di poco più di 6000 abitanti.

La casa è letteralmente immersa nella natura anche se non passano inosservati vari elementi di design piuttosto particolari. Infatti gli arredi sono totalmente in stile “total white” e sembrano dei grandi blocchi marmorei ben levigati.

Nel salone vi è poi un camino da esterno in stile moderno e la vista è mozzafiato. Infatti la casa, come già detto, è totalmente immersa nel verde e per questo motivo il panorama è spettacolare. All’esterno, poi, vi è anche una piscina ed un prato inglese ben curato nei minimi dettagli.