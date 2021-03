Clementino, chi è: età, fidanzata, vero nome e curiosità

Clementino è un celebre rapper italiano. Scopriamo, nelle prossime righe, qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla vita privata.

Età

Clementino è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. Questo significa che ha attualmente 38 anni e che ne compirà 39 a fine anno.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Clementino? Attualmente il rapper si dichiara single. Nel corso degli anni, il suo nome è stato associato a diversi flirt con donne come Mariana Rodriguez, Adriana Pelusi, Marianna Vertola.

Vero nome

Il vero nome di Clementino è Clemente Maccaro.

Curiosità

Clementino è presente su Instagram con il nickname @clementinoeiena. La parola accanto al nome è sia un richiamo al celebre animali – ai tempi delle gare di freestyle, era noto con lo pseudonimo di iena bianca – ma l’acronimo di Io e Nessun Altro, oltre che il titolo del suo secondo album, uscito nel 2011.

Il rapper, che si è avvicinato alla musica quando aveva solo 14 anni grazie all’hip hop, ha lavorato per 13 anni come animatore nei villaggi turistici. Inoltre, il cantante ha l’abitudine, ogni anno, di ritagliarsi una serata per mangiare una pizza in compagnia dei membri del suo fan club.

Con alle spalle un percorso di lotta contro la dipendenza da sostanze stupefacenti, ha fatto la comparsa in Distretto di Polizia.