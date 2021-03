Gaetano Curreri, chi è: età, moglie, figli, Vasco e malattia

Gaetano Curreri è un cantautore italiano e celebre autore musicale. Il suo nome è legato al gruppo musicale degli Stadio, band formatasi nel 1977 a Bologna. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sul suo percorso artistico.

Età

Gaetano Curreri è nato a Bertinoro, Comune della provincia di Forlì-Cesena, il 26 giugno 1952. Il cantante ha quindi 68 anni e ne compirà 69 nell’estate 2021.

Moglie

Gaetano Curreri è sposato da oltre 30 anni con una donna di nome Alessandra. Come rivelato dal cantante stesso nel corso di un’intervista, la consorte ha sei anni meno di lui.

Figli

Gaetano Curreri e la moglie non hanno figli. Il cantante ha affermato che non sono arrivati e che in passato lui e Alessandra hanno cercato di adottarne uno, rimanendo però bloccati a causa di un ostacolo burocratico.

Il cantante ha affermato che, oggi come oggi, fa il vice padre delle due nipoti e dei figli degli amici.

Vasco

Gaetano Curreri ha iniziato a collaborare artisticamente con Vasco Rossi quando erano entrambi giovanissimi. La loro sinergia musicale ha portato alla pubblicazione di due album – i primi due dischi del rocker di Zocca – e alla nascita di tanti brani per interpreti della musica italiana come Patty Pravo e Irene Grandi.

Malattia

Nel 2003, nel corso di un concerto ad Acireale, Gaetano Curreri è stato colpito da un ictus. Decisiva per la sua sopravvivenza è stata la presenza, tra il pubblico, di un medico che ha notato uno dei sintomi dell’ictus, ossia il cambiamento palese del timbro vocale.