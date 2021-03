JUVENTUS PORTO | Tifosi bianconeri increduli: “Scenario possibile…”

Juventus Porto si giocherà questa sera e per i bianconeri sarà una sfida decisiva sotto ogni punto di vista. Si trovano infatti a dieci punti dalla vetta in campionato e la sconfitta durante il match di andata contro il Porto li fa addirittura partire sfavoriti per il passaggio del turno in Champions League. Inoltre si aggiungono anche alcune notizie che lascia i tifosi bianconeri increduli.

Il match tra Juventus e Porto infatti potrebbe portare ad una incredibile novità in casa bianconera e sulla questione se ne sta parlando in queste ultime ore. A livello di formazione sembra proprio che Andrea Pirlo possa stravolgere completamente la propria squadra.

“È una finale – sottolinea proprio il mister della Juventus – per noi così come lo è per loro”. Intanto però si vocifera una possibile esclusione di un big che permetterebbe l’ingresso in campo di un giocatore, dal primo minuto, che ultimamente non sta dando i risultati sperati. Proprio per questo motivo i tifosi della Juventus non sono per niente soddisfatti.

Clamorosamente infatti potrebbe scendere in campo il fantasista italiano che sostituirebbe il suo compagno (ed ex compagno alla Fiorentina) Federico Chiesa. Sulla questione ancora non si hanno tante informazioni ma sembra proprio che Pirlo possa scegliere proprio Bernardeschi per provare a sorprendere le scelte degli avversari.