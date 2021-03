La signora Coriandoli era Maurizio Ferrini: ecco che fine ha fatto

Probabilmente se stai leggendo questo articolo anche tu ti starai chiedendo che fine ha fatto la signora Coriandoli. Tantissime persone infatti ricordano con affetto questo personaggio che era interpretato da Maurizio Ferrini. I suoi vari cappellini colorati e tutte le borsette hanno tenuto attenti tantissime persone davanti alla televisione. E’ stata una vera e propria figura cult della televisione italiana.

La signora Coriandoli era diventata famosa a Striscia la Notizia ma successivamente fu anche invitata per partecipare a Domenica In. Maurizio Ferrini, colui che ha creato questo personaggio, purtroppo ha raccontato di avere avuto parecchi problemi. “Sono rimasto solo – ha raccontato a Rai 1 – perchè ho dovuto dare tante risposte negative”.

Aveva infatti raggiunto nel corso degli anni una così grande notorietà che molti programmi lo contattavano ma spesso lui non voleva andare. Per questo motivo era rimasto praticamente solo. Purtroppo tra i vari “no” vi erano anche delle persone importanti e per questo motivo non è più riuscito a riprendersi a livello lavorativo.

Ha dovuto lottare contro la fame ma anche contro la solitudine. “Tanti colleghi mi hanno mostrato indifferenza ed in pochi, invece, mi hanno aiutato. Devo tanto alla religione”. Oggi Maurizio Ferrini ha una nuova compagna e proprio per lei si sente un vero e proprio angelo custode. “Io lo sono per lei e lei lo è per me”.