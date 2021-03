Loredana Bertè, biografia: età, altezza, marito, figli e sorella

Loredana Bertè è una delle cantanti italiane più amate. Considerata tra le donne simbolo del rock in Italia, è nota per successi come Non Sono una Signora e Sei Bellissima. Il suo ultimo singolo è il brano Figlia Di…, presentato nel corso dell’ospitata a Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Età

Loredana Bertè, all’anagrafe Loredana Carmela Rosaria, è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1970. Ciò significa che ha attualmente 70 anni e che ne compirà 71 in autunno.

Altezza

Loredana Bertè è alta 1,67.

Marito

Loredana Bertè è stata sposata con il tennista Björn Borg, presentatole dall’ex fidanzato Adriano Panatta, dal 1989 al 1992. Negli anni del matrimonio, la coppia è stata più volte al centro dell’attenzione della stampa scandalistica. Spesso ospiti di capi di Stato – tra cui il Presidente degli USA – Björn Borg e la Bertè si sono lasciati, a detta della cantante, sia per le infedeltà di lui, sia per la contrarietà al matrimonio da parte della famiglia del tennista.

Figli

Loredana Bertè non ha figli.

Sorella

Loredana Bertè è sorella minore di Mia Martini. Le due artiste, dopo un periodo di contrasti, si sono riavvicinate all’inizio degli anni ’90. La loro riconciliazione, come ben si sa, è stata interrotta dal decesso di Mia Martini nel 1995. La Bertè ha anche altre due sorelle, Olivia e Leda.