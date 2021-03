ZUCCHERO FORNACIARI | Cinque cose che non sai su di lui

Zucchero è uno dei cantanti più seguiti in Italia e le sue canzoni sono arrivate con il tempo anche fuori dai confini nazionali. Molto apprezzato anche all’estero, il suo vero nome è Adelmo Fornaciari. E’ nato il 25 Settembre del 1955 ed è del segno della Bilancia. Probabilmente è proprio uno dei cantautori più importanti della musica italiana.

In questo articolo andremo a scoprire cinque cose che probabilmente non sai su Zucchero. Vogliamo infatti scoprire qualche dettaglio in più su quella che è la sua vita privata e per questo motivo ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo perchè ci sono alcune cose che sicuramente non sai.

Partiamo da una storia incredibile che vede Zucchero, o meglio Adelmo Fornaciari, iscritto all’università di Veterinaria. Il cantante infatti aveva provato a lanciarsi proprio nel campo degli animali prima di capire che la musica fosse il suo vero mondo. Inoltre proprio in quegli anni, anche per pagarsi gli studi, ha lavorato come salumiere e come fornaio.

Zucchero è l’unico cantante italiano che abbia mai partecipato al Festival di Woodstock e, udite udite, ha una collezione di capelli composta di oltre 300 esemplari. Tra le tante cose da sapere sul cantante possiamo anche dirvi con certezza che ha dedicato la canzone “13 buone ragioni” alla sua prima moglie e che il suo nome d’arte deriva da un soprannome che gli era stato dato una sua maestra delle elementari.