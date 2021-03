ALLERTA NUOVO LOCKDOWN | Ecco la situazione che spaventa gli italiani

Un nuovo lockdown potrebbe essere alle porte per l’Italia e può diventare una vera e propria mazzata per l’intera economia nazionale. E’ quello che si prospetta per i prossimi tempi, purtroppo, a causa dell’avanzare di nuove tipologie di virus in diverse zone d’Italia.

Una delle ipotesi più probabili è quella di un lockdown totale prima delle festività di Pasqua. Così come è stato per lo scorso anno, dunque, gli italiani potrebbero essere costretti a restare nelle proprie case per l’intero periodo che precede e che viene dopo la Pasqua 2021.

A sottolinearlo sono i vari esperti e virologi come Andrea Crisanti che chiede un piano chiaro e preciso. “Si devono monitorare le varianti”. Fabrizio Pregliasco sottolinea invece che il sistema con i vari colori zoppica e non è molto valido mentre per Massimo Galli le misure non bastano. Proprio per questo motivo potrebbe essere molto utile un nuovo lockdown.

Matteo Bassetti, infine, sottolinea che l’Italia avrebbe bisogno di un vero e proprio DPCM che vada a snellire la campagna vaccinale. Vi sono infatti troppi interrogativi attualmente che non permettono agli italiani di capire le varie turnazioni che si stanno seguendo.