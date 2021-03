Carolina Crescentini, chi è Viviana: età. altezza, figli e marito

Carolina Crescentini è l’attrice che, nella fiction di Rai 1 La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25, interpreta Viviana, la madre della cantante Nada Malanima. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Età

Carolina Crescentini, diventata famosa con il film Notte Prima degli Esami – Oggi, pellicola sequel del film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, è nata a Roma il 18 aprile 1980. Ciò significa che ha attualmente 40 anni e che ne compirà 41 tra poco.

Altezza

Carolina Crescentini, che deve la sua fama anche al ruolo di Corinna nella sitcom Boris, è alta 1,63.

Figli

Carolina Crescentini non ha attualmente figli. Nel corso delle interviste rilasciate negli anni, l’attrice e doppiatrice ha risposto sempre in maniera molto chiara alle domande, delicatissime, sul tema. Ecco le parole da lei pronunciate in merito nello studio di Da Noi… A Ruota Libera:

“Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il compagno giusto. La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire”.

Marito

Carolina Crescentini è legata dal 2017 a Francesco Motta. Il 7 settembre 2019, il cantante de La Fine dei Vent’anni è diventato suo marito dopo una cerimonia all’aperto a sorpresa.