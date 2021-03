CAROLINA CRESCENTINI | Dichiarazione bollente: “Fiera delle mie occhiaie!”

Carolina Crescentini è una delle attrici più in voga del momento ed avverrà anche il suo esordio con il film Nada su Rai 1. La donna è stata sulla bocca di tutti qualche tempo fa per alcune dichiarazioni inerenti le sue occhiaie. Ha sempre saputo infatti rendere un difetto come uno dei suoi punti di forza. Ormai sono infatti diventate celebri le sue borse sotto gli occhi e queste la rendono anche più umana e simpatica di molte altre donne.

Per Carolina non sono mai state un problema, anzi ha sempre avuto la testa alzata per mostrare la sua bellezza. C’era piuttosto chi avrebbe voluto convincerla a farsi qualche piccolo ritocco ma lei ha sempre sottolineata di essere fiera di queste borse sotto gli occhi. Addirittura qualcuno avrebbe detto che non avrebbe mai potuto fare l’attrice.

“Quando avevo ventuno anni – sottolinea Carolina Crescentini – mi era stato suggerito di sottopormi ad un intervento piuttosto particolare ma non volevo saperne nulla. Ci hanno provato in tutti i modi a convincermi ma non se ne fece nulla. Se dovessi sottopormi a dei ritocchi quando sono giovane vorrebbe dire che non ho personalità e che sarei una persona molto insicura”.

La stessa Crescentini però non ha mai ceduto a queste critiche e soprattutto alle varie richieste. Per questo motivo ancora oggi si può notare “al naturale”. Ovviamente ha sempre saputo di avere la certezza che, quando ne ha bisogno, può sempre contare su grandi fotografi e truccatori.