Checco Zalone, biografia: vero nome, età, figli e fidanzata

Checco Zalone è uno degli attori comici più famosi d’Italia. Sulla cresta dell’onda da quasi 20 anni e noto per film come Quo Vado e Tolo Tolo, continua a far ridere con le imitazioni di personaggi come Nichi Vendola, Giovanni Allevi, Antonio Cassano (giusto per citare alcuni fra i tantissimi volti noti che sono stati oggetto delle sue parodie).

Vero nome

Checco Zalone all’anagrafe si chiama Luca Pasquale Medici. Il nome d’arte è legato alla parodia di un cantante neomelodico pugliese al centro del suo repertorio all’inizio della carriera.

Età

Checco Zalone è nato a Capurso, Comune in Provincia di Bari, il 3 luglio 1977. Ciò significa che ha attualmente 43 anni e che ne compirà 44 a inizio estate.

Figli

Checco Zalone è padre di Gaia, nata nel 2013, e di Greta, venuta al mondo nel 2017.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Checco Zalone? Il comico pugliese è legato da tanti anni a Mariangela Eboli, madre delle sue figlie. Con un passato da cantante di pianobar, Mariangela è comparsa in due film di Checco. Si tratta per la precisione di Cado dalle Nubi e Che Bella Giornata, film dove interpreta Susi, la cugina del protagonista che duetta con Caparezza sulle note di Non Amarmi.