I SOLITI IGNOTI | Panico per Amadeus: “Non è mai successo!”

I Soliti ignoti è una delle trasmissioni più amate dal pubblico televisivo italiano. Va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 e conduce il grandissimo Amadeus. Proprio ieri sera è accaduta una cosa piuttosto strana durante la partita giocata dalla signora Coriandoli, o meglio Maurizio Ferrini. Il montepremi, così come va avanti da diverso tempo, va in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma. Per la prima volta, però, è successo qualcosa di molto strano.

Infatti Maurizio Ferrini ha sbagliato tutte le identità ed è arrivato al parente misterioso con zero euro. Proprio Amadeus non poteva fare altro che esclamare “Non è mai successo!” ma fortunatamente quanto accaduto non è stato un problema. Infatti la trasmissione ha dato la possibilità a Ferrini di scegliere tra tre passaporti il valore iniziale del parente misterioso.

Il notaio ha infatti preso il passaporto da 0, da 5 mila e da 30 mila euro. Maurizio Ferrini ha trovato quello da 5 mila euro e per questo motivo è riuscito ad accedere alla fase finale, vincendo la cifra che sarà devoluta all’ospedale Spallanzani. Non è la prima volta che accade una cosa piuttosto strana. Qualche settimana fa infatti vi era stato un simpatico siparietto con un concorrente che aveva detto di essere single.

Subito Amadeus ha chiesto se gli avessero comunicato di dirlo e lui ha detto che gli avevano fatto delle raccomandazioni e che probabilmente si era confuso.