JUVENTUS | Esonerato Pirlo? Ecco cosa ha detto De Ligt!

Pirlo esonerato dalla Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. E’ questa la richiesta di molti tifosi bianconeri che sui social network iniziano subito a dare le colpe all’allenatore per la brutta partita della Juventus contro il Porto. Il ritorno degli ottavi di Champions vede i bianconeri partire in svantaggio, dopo aver perso per due reti a uno all’andata. Il possibile esonero di Andrea Pirlo sarebbe attualmente oggetto di discussione all’interno della dirigenza bianconera.

La partita si apre con i portoghesi che passano in vantaggio con un calcio di rigore a metà del primo tempo. La Juventus riesce a pareggiare con Chiesa ad inizio secondo tempo e mette dentro il due a uno nel giro di pochi minuti. Il Porto intanto resta in dieci uomini. Il clou del match avviene però nel secondo tempo supplementare con il Porto che segna la rete del 2 a 2 nei minuti finali e la Juventus, incredibilmente, mette dentro il 3 a 2. Ma non basta. La Juventus è eliminata. Adesso Pirlo è in bilico ed anche lo stesso De Ligt ha detto di non sapere cosa succederà adesso.

A sottolineare un possibile cambio si mette anche Del Piero a Sky che parla appunto di un “cambio”. Potrebbe essere un incredibile esonero di Andrea Pirlo dopo solo otto mesi di Juventus? Solo i prossimi giorni ci daranno la risposta.