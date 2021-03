Luis Miguel, chi è il cantante e chi è sua madre scomparsa

Luis Miguel è un cantante messicano considerato la star latinoamericana di maggior successo in assoluto. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui e sulla storia misteriosa di sua madre.

Età

Luis Miguel è nato a San Juan il 19 aprile aprile 1970. Ciò significa che ha attualmente 50 anni e che ne compirà 51 tra poco.

Sanremo

La carriera di Luis Miguel è iniziata quando lui era giovanissimo. In Italia il suo nome è diventato noto grazie al secondo posto a Sanremo nel 1985 con la canzone Noi Ragazzi di Oggi, brano cantato da Toto Cotugno.

Moglie e figli

Luis Miguel non è sposato. Il cantante, in passato, è stato legato per due anni a Mariah Carey. Nel corso della loro storia, i due divi sono stati fotografatissimi.

Madre

La madre di Luis Miguel, l’italiana Marcella Bastreri, è scomparsa nel 1986. Della donna, reduce ai tempi dal divorzio dal marito, si sono perse le tracce dopo l’imbarco su un aereo da Pisa per Madrid.

I parenti, per ritrovarla, si sono rivolti a Chi l’ha Visto. Luis Miguel, secondo gossip accreditati, si sarebbe rivolto più volte a detective per sapere qualcosa su di lei, purtroppo ancora oggi senza esito.