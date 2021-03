Militare muore dopo vaccino Astrazeneca: ecco il motivo

Il militare Stefano Paternò è morto a 43 anni dopo che nelle ore precedenti si era sottoposto al vaccino anti-Covid. Secondo gli esperti non vi sarebbe comunque correlazione tra vaccino e decesso. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo infatti la procura di Siracusa, provincia nella quale era in servizio Paternò.

Secondo quanto riferisce Sabrina Gambino, il procuratore, ha sottolineato che non vi sono evidenze che il decesso possa essere legato alla somministrazione del vaccino. Sono stati comunque avviati degli accertamenti sul caso per capire quali sono state le reali cause del decesso.

Stefano Paternò aveva ricevuto, infatti, la prima dose del vaccino Astrazeneca durante la mattina dell’8 Marzo e non vi sono state reazioni immediate. Dopo di che era rientrato a casa ed ha iniziato a stare male. In serata è salita la febbre e le condizioni sono peggiorate fino alla sua dipartita.

La morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio ma non ci sono comunque correlazioni con il vaccino Astrazeneca. Intanto il comune di Misterbianco è caduto nello sconforto e nella commozione per il tragico avvenimento e sui social è stato ricordato com “uomo dalla vita dedicata al dovere”.