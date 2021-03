Nada, chi è: età, figli, marito

Nada è una delle cantanti italiane più raffinate e talentuose. Celebrata nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 e diretta da Costanza Quatriglio, è diventata famosa giovanissima con la canzone Ma Che Freddo Fa, brano con il quale ha partecipato a Sanremo nel 1969. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata!

Età

Nada – all’anagrafe Nada Malanima – è nata a Gabbro, provincia di Livorno, il 17 novembre 1953. Figlia di un clarinettista, ha attualmente 67 anni e ne compirà 68 in autunno.

Figli

Nada, che deve il suo nome a quello di una zingara che aveva predetto alla madre Viviana che avrebbe avuto una figlia, è madre di Carlotta Manzoli. L’unica figlia della cantante, famosa anche per successi come Amore Disperato, lavora come coordinatrice di produzione.

Parlando del rapporto con Carlotta in un’intervista rilasciata qualche anno fa, Nada ha usato queste parole: “Ho avuto un rapporto complicato con mia madre, perché non mi voleva far crescere e ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto la stessa cosa. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia“.

Marito

Chi è il marito di Nada? La cantante è sposata con Gerry – Gerardo – Manzoli, con il quale è convolata a nozze nel 1973. Classe 1941, Manzoli è un ex bassista un tempo componente della band I Camaleonti.