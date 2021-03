Pietro Gentile, chi è il dottore di Detto Fatto: dove lavora e come contattarlo

Il dottor Pietro Gentile è uno dei più importanti medici italiani ed è censito appunto tra gli scienziati italiani che hanno avuto maggior impatto. Si tratta di un chirurgo plastico con una riconosciuta fama internazionale nel settore della Chirurgia Plastica Rigenerativo. A sottolinearlo sono le 3500 citazioni che ha ricevuto su Google ed anche le più di cento pubblicazioni scientifiche.

E’ stato autore del libro “Alopecia, Fattori di rischio, Trattamenti ed impatto sulla qualità della vita” che ha scritto in lingua inglese oltre a tanti altri libri che trattano la chirurgia plastica rigenerativa. Il dott. Gentile è uno dei soci fondatori dell’accademia delle Società Scientifiche internazionali che è formata dai più grandi scienziati e ricercatori del mondo.

Diversi sono gli interventi praticati dal dottor Pietro Gentile e tra questi, così come si legge sul suo sito ufficiale, vi sono il lipofilling a seno e viso, la rinoplastica, l’addominoplastica ed anche il trattamento dei tumori cutanei.

Pietro Gentile è nato il 4 Ottobre del 1978 a Pescara ed ha insegnato presso l’Università Cattolica di Tirana dal 2014 al 2017. Oggi lavora prevalentemente a Roma ma opera pazienti in tutto il mondo. Per tutte le informazioni il suo studio si trova in Via Tolomino, 1 a Roma ed è possibile contattarlo al centralino al numero 06.85304552 ma, in alternativa, vi è anche il numero privato che è pubblicato sulla pagina “Contatti” del suo sito web ufficiale: 338.8515479.