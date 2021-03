RISSA AD AMICI | Incredibile, ecco cosa è successo con la Celentano

Amici 20 si avvicina sempre di più al serale e la tensione sale. Ogni giorno infatti i vari partecipanti sentono la pressione salire ed a questo si aggiungono anche le sfuriate dei vari giudici che non permettono il minimo errore.

Parole grosse e dure quelle volate in queste ultime puntate soprattutto quando ad aggiungere il carico sono anche i professori. Può capitare infatti che ci siano gli alunni prediletti e quelli un po meno. Proprio questo è ciò che è accaduto con la maestra Celentano che ha voluto dire la sua sull’approdo di Martina in finale.



Veramente pesanti le parole della Celentano che comunque già da quando è iniziata la trasmissione ha fatto capire di non avere a cuore due ballerine: si tratta, appunto, di Martina e Rosa. Per la seconda però, la maglia del serale è già arrivata mentre per Martina le cose non sono semplicissime.

Addirittura ciò che ha detto la Celentano mettono a dura prova l’amicizia che si è creata tra i vari ragazzi ed infatti, rientrati in casa, gli animi si sono scaldati parecchio. “Sei un parac*lo” hanno detto tutti ad Alessandro che è colpevole di aver ammesso di meritare il posto in finale. In casa la tensione adesso è alle stelle.