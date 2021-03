Can Yaman e Diletta Leotta sono fidanzati? La domanda è al centro dell’attenzione del gossip da inizio anno, a seguito della pubblicazione, sulle pagine di Chi, di alcuni scatti dell’attore e della conduttrice di DAZN assieme a Roma.

Diletta Leotta, che negli ultimi mesi del 2020 ha concluso le relazione con Daniele ‘Toretto’ Scardina, e Can Yaman non hanno mai commentato direttamente le indiscrezioni sulla loro relazione, limitandosi a far sognare i follower con diversi scatti su Instagram, tra i quali spicca la foto pubblicata da lui a San Valentino che li vede dolcissimi assieme in riva al mare con il tramonto sullo sfondo.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno per sposarsi?

Nonostante l’assenza di commenti ufficiali da parte di entrambi, per Can Yaman e Diletta Leotta il futuro sembra essere all’insegna dell’amore. Dopo il misterioso aereo che, qualche settimana fa, aveva sorvolato la zona di Cinecittà mettendo in primo piano quella che sembrava una proposta ufficiale dell’attore per la bella conduttrice di DAZN e Radio 105, si torna a parlare di un loro possibile matrimonio.

Sulle “Chicche di Gossip” di Chi, si chiama infatti in causa una proposta di nozze che sarebbe arrivata e la ricerca di una casa di coppia a Roma, con Diletta Leotta pronta a lasciare Milano per trasferirsi all’ombra del Colosseo con Can Yaman.