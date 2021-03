CAN YAMAN | La guest star di Che dio ci aiuti [FOTO]

Can Yaman è l’attore turco diventato famoso con Daydreamer e guest star dell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 6. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Età

Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre 1989. Ha quindi 31 anni e ne compirà 32 in autunno.

Nuova fidanzata

A gennaio 2021, hanno iniziato a uscire alcune foto di Can Yaman e Diletta Leotta, single da pochi mesi dopo la fine della storia con Daniele ‘Toretto’ Scardina. La coppia non ha mai rilasciato commenti sulla storia d’amore, ma si è limitata a condividere dolcissimi scatti social, come per esempio la foto in riva al mare a San Valentino.

Altezza

Can Yaman è alto 1,83.

Religione

L’attore turco, che impersonerà una versione moderna di Sandokan, è di religione islamica.

Instagram

L’attore, che in Che Dio ci Aiuti 6 interpreterà un barista, è presente su Instagram con un account seguito da oltre 8 milioni di persone.