Casa di Carta 5: uscita, trailer e cast completo

Casa di Carta 5: cosa sapppiamo sulla prossima stagione di una delle serie Netflix più amate? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Uscita

Non si hanno ancora notizie in merito alla data di uscita di Casa di Carta 5. Le riprese della nuova stagione della fortunatissima serie avrebbero dovuto prendere il via nella primavera 2020.

Fermate a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, hanno visto un nuovo inizio il 3 agosto 2020, come testimoniato su Instagram da Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino.

Trailer

Non è ancora disponibile il trailer di Casa di Carta 5.

Cast completo

Ecco il cast completo di Casa di Carta 5.

Úrsula Coberó – Tokyo

Álvaro Morte – Il Professore

Pedro Alonso – Berlíno

Miguel Herrán – Rio

Jaime Lorente – Denver

Esther Acebo – Stoccolma

Itziar Ituño – Lisbona

Enrique Arce – Arturo

Darko Peric – Helsinki

Hovik Keuchkerian – Bogotá

Luka Peros – Marsiglia

Belén Cuesta – Manila

Rodrigo de la Serna – Palermo

José Manuel Poga – Gandía

Najwa Nimri – Ispettrice Alicia Sierra

Fernando Cayo – Colonnello Tamayo

Nell’estate 2020, è stata annunciata la presenza nel cast degli attori Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Sui ruoli che interpreteranno non si sa ancora nulla.