DANIELA FEROLLA | “Avevo paura dei pesci!”: ecco come ha risolto

Daniela Ferolla è il personaggio del giorno e proprio per questo abbiamo già parlato di lei in un articolo biografico. Lei è una bravissima conduttrice televisiva che avrete sicuramente visto a Linea Verde. Ogni fine settimana ci accompagna infatti nelle più belle città italiane per farci scoprire le meraviglie della nostra terra.

Daniela Ferolla è nata nel 1984 ed a soli 17 anni ha vinto Miss Italia. Era infatti il 10 Settembre del 2001, un giorno prima dell’attentato alle Torre Gemelli, quando vinse la manifestazione. E’ stata l’ultima ragazza minorenne a vincere appunto Miss Italia. E’ fidanzata dal 2004 con Vincenzo Novari, un noto manager italiano.

Lo stesso Vincenzo aveva già un figlio che ha adesso un ottimo rapporto, appunto, con Daniela Ferolla. La ragazza ama gli animali ed ha cane che si chiama Kira. Inoltre tra le sue più grandi paure vi sono i ragni ma prima aveva addirittura paura dei pesci.

Proprio così, Daniela aveva molta paura di questi animali. Per risolvere ha dovuto arrivare ad una via veramente estrema. La ragazza ha infatti raccontato che per riuscire ad annullare questa fobia dei pesci ha dovuto prendere un brevetto da sub.