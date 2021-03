Daniela Ferolla, chi è: età, fidanzato, figli e sorella

Daniela Ferolla è una conduttrice televisiva italiana molto conosciuta per aver partecipato e vinto a Miss Italia nel 2001. Daniela è amatissima dal pubblico ed è infatti l’ultima miss che ha vinto la manifestazione da minorenne. Ai tempi infatti aveva ancora 17 anni. Addirittura la sua vittoria arrivò un giorno prima del tragico attentato alle Torri Gemelle: il 10 Settembre 2001. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Daniela Ferolla è nata il 4 Maggio del 1984 a Vallo della Lucania ed è sotto il segno zodiacale del Toro. Nel 2001, come abbiamo già detto, ha vinto Miss Italia ed inizia ad essere conosciuta nel mondo dello spettacolo. Si iscrive dunque all’albo dei giornalisti e partecipa come inviata a diverse trasmissioni televisive.

Dal 2014 Daniela Ferolla lavora con Linea Verde e la vediamo sulla Rai come inviata nelle varie città più belle d’Italia. Tante sono le curiosità da conoscere sulla bellissima giornalista Rai. Prima però andiamo a vedere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Daniela Ferolla | Fidanzato

Il fidanzato di Daniela Ferolla è Vincenzo Novari. I due si tolgono ben 25 anni ma non è un peso per nessuno dei due. Vincenzo Novari è un manager italiano e si sono fidanzati nel lontano 2004. Hanno sempre annunciato ufficialmente di non volersi sposare. “Abbiamo il nostro equilibrio – sottolinea Daniela – perchè siamo una coppia dinamica e la routine è una cosa che completamente sconosciamo. Proprio questa, a mio avviso, è la chiave del nostro successo di coppia”. Lo ha raccontato al famoso giornale Oggi qualche tempo fa.

I due solitamente vivono a Milano ma per questioni lavorative sono spesso tenuti a stare lontani o, nel caso, a cambiare città per diversi periodi dell’anno. Molte volte, addirittura, non sanno quale sarà la prossima città nella quale si incontreranno. Molto poco si sa sui possibili ex di Daniela Ferolla perchè come abbiamo già detto si è fidanzata nel 2004 con Vincenzo e per questo motivo è difficile sapere cosa fosse successo prima di questa storia d’amore.

Daniela Ferolla | Figli

Daniela Ferolla non ha figli ma da quanto si dice in giro va molto d’accordo con il figlio di Vincenzo Novari. Si chiama Giulio ed è nato da una vecchia fiamma dell’attuale fidanzato di Daniela.

Daniela Ferolli | Curiosità

Completiamo il nostro approfondimento su Daniela Ferolli andando a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e qualche curiosità. Per esempio Daniela ama gli animali ed ha un cane di nome Kira che spesso compare nei suoi scatti su Instagram. Inoltre è abitudine per lei praticare pilates e seguire una corretta alimentazione.

La sua paura più grande è quella per serpenti, roditori e ragni. Addirittura aveva anche paura dei pesci ma è riuscita a vincere questa fobia prendendo il brevetto da sub. La mamma di Daniela è morta nel 2014 ed ha raccontato a DiPiù, ai tempi: “Sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Ma questo non ha reso le cose più facili. Lei ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile. E il dolore, ne sono certa, non sparirà mai. Sono riuscita ad andare avanti grazie al lavoro, all’amore del mio compagno e soprattutto grazie alla fede”.

Daniela Ferolla ha una sorella e si chiama Miriam. Come lei ha partecipato alle selezioni di Miss Italia ma non è riuscita ad arrivare fino in fondo.