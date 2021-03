Francesca Parisella, chi è: età, altezza, figlia e compagno

Francesca Parisella è una celebre giornalista e conduttrice, alla guida, dall’11 marzo 2021, del programma di Rai Anni 20. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Età

Francesca Parisella, che ha lavorato anche come inviata di programmi come Matrix e Quarta Repubblica, è nata a Fondi, città in provincia di Latina, il 9 marzo 1977. Ciò significa che ha da poco compiuto 44 anni.

Altezza

Non si hanno informazioni ufficiali sull’altezza di Francesca Parisella.

Figlia

Francesca Parisella non ha figli.

Compagno

Chi è il fidanzato della giornalista? Sulla vita privata di Francesca Parisella, che nel 2017 ha subito un’aggressione presso la Stazione Termini di Roma mentre, per la trasmissione Matrix, stava facendo un servizio sui bivacchi presso il principale scalo capitolino e italiano in generale, non si hanno notizie ufficiali. Anche da quello che condivide sui social non è possibile capire se sia o meno fidanzata.