Matteo Torretta, chi è: età, altezza, moglie e ristorante

Matteo Torretta è uno degli chef italiani più celebri e talentuosi. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua carriera.

Età

Matteo Torretta è nato a Rho, città alle porte di Milano, il 16 dicembre 1980. Lo chef ha quindi attualmente 40 anni e ne compirà 41 a fine anno.

Altezza

Matteo Torretta è alto 1,90.

Moglie

Chi è la moglie di Matteo Torretta? Lo chef di origini pugliesi è sposato con Cinthia Bouthier. La coppia si è unita in matrimonio il 5 luglio 2014.

Ristorante

Matteo Torretta ha iniziato il suo percorso nel mondo della cucina subito dopo il diploma alla scuola alberghiera, con uno stage che gli ha permesso di lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi.

Con alle spalle un’esperienza da executive chef nella cucina del Ristorante Savini, uno dei più prestigiosi di Milano – famoso anche per la location a due passi dal Duomo – è oggi fondatore e anima de L’Asola, Cucina Sartoriale, ristorante che si trova all’interno del Brian & Berry Building, un’altra tra le più prestigiose location meneghine.

In tutto questo, come ben si sa, non sono mancate le esperienze televisive tra Detto Fatto, Cook & Win con il collega Simone Rugiati e altri programmi di successo.