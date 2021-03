SERENA BORTONE | Rissa con Vittoria Schisano: ecco cosa è successo!

Serena Bortone è tra le protagoniste di un delicato siparietto in questi giorni. La conduttrice Rai che ogni pomeriggio vediamo ad “Oggi è un altro giorno” è stata infatti la protagonista della lite con Vittoria Schisano. Il botta e risposta è avvenuto proprio durante la trasmissione in diretta tv ed ha fatto veramente molto discutere. Qualche tempo fa proprio la Schisano non era stata molto d’accordo sul fatto che venissero mandate in onda alcuni video del passato.

Ne asce dunque una lite in diretta proprio tra la Bortone e la Schisano e dopo qualche settimana sono nuovamente tornate a scontrarsi, anche se a distanza questa volta. La miccia è scattata da Serena Bortone che ha voluto spiegare che se ne è parlato anche troppo e non voleva più fare pubblicità a chi è stato così sgradevole. “Ha contestato la clip di un film quando era ancora fidanzata con Giuseppe – ha sottolineato Serena Bortone – e mi sono sentita in dovere di difendere la mia autrice”.

Non tarda la replica della Schisano che su Instagram risponde aspettandosi le sue scuse che però non sono arrivate. “Ancora una volta – ha detto – non hai colto l’occasione per chiedermi scusa, anzi sei rimasta ferma nei tuoi pensieri così ristretti”.