Andrea, chi è il figlio di Luca Laurenti?

Luca Laurenti è uno dei volti più noti e amati della tv italiana. Con Paolo Bonolis, forma una coppia artista longeva che è stata fondamentale per il successo di programmi come Ciao Darwin e Avanti un Altro!.

Il comico, attore e musicista ha un unico figlio di nome Andrea, nato dalla relazione con Raffaella Ferrari, sua moglie dal 1994. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Età

Andrea Laurenti è nato nel 1997. Ciò significa che, nel 2021, compirà 24 anni.

Dove vive

Il figlio Luca Laurenti vive a Milano con la madre, mentre il comico e conduttore risiede a Roma.

Che lavoro fa

Non si hanno notizie ufficiali in merito al lavoro del figlio di Luca Laurenti. Da sempre lontano dai riflettori, Andrea, che non è presente su Instagram, è stato definito dal padre “un figlio che è la fine del mondo”.