Barbara De Rossi, chi è: età, altezza, figlia, compagno e marito

Barbara De Rossi è una famosa attrice italiana che lavora nel campo dello spettacolo da qualche decennio. Tra i film nei quali avrai visto Barbara sottolineiamo “La Cicala” del 1980 ma ha anche condotto il programma Il terzo indizio a partire dal 2016. Andiamo a scoprire qualcosa in più su chi è Barbara De Rossi.

Barbara De Rossi è nata a Roma il 9 Agosto del 1960 ed oggi ha 60 anni. E’ nata sotto il segno zodiacale del Leone e si è sposata nel 1988, precisamente il 9 Gennaio, con Andrea Busiri Vici. Purtroppo i due per vari problemi hanno divorziato qualche anno dopo, nel 1990. Passano cinque anni ed arriva un nuovo matrimonio. Stavolta, nel 1995, si sposa con Branko Tesanovic. I due hanno una figlia che si chiama Martina che nasce proprio nello stesso anno. I due purtroppo, il 26 Aprile del 2010, divorziano perchè vi è una vera e propria incompatibilità sia dal punto di vista del carattere che della personalità.

A partire dal 2015 Barbara De Rossi è fidanzata con Simone Fratini, un ex modello oltre ad essere imprenditore fiorentino.

Barbara De Rossi | Figlia

La figlia di Barbara De Rossi si chiama Martina. E’ nata nel 1995 dal secondo matrimonio di Barbara. Precisamente, infatti, lo stesso anno si era sposata con Branko Tesanovic. Lui è un attore che ha lavorato sui palchi più importanti del mondo. E’ conosciuto anche come coreografo ed ha lavorato come primo ballerino nel Teatro nazionale serbo ma anche in quello ungherese.

Martina Tesanovic, la figlia di Barbara, è nata il 10 Ottobre del 1995 ed è alta 185cm. E’ una studentessa di psicologia oltre ad essere una aspirante modella che segue le impronte del mitico Gisele Budchen. Tra i suoi punti di riferimento in ambito lavorativo vi è anche Adriana Lima.

A 14 anni il primo tatuaggio: due lettere B sul polso, ovvero le iniziali dei suoi genitori. “Si erano appena separati – ha detto a Gente – ma sulla mia pelle li volevo sempre vicini”. Per Martina sua madre è la più bella di tutte e con il passare degli anni ha anche capito che ha molto, ma proprio molto, coraggio.

Il rapporto tra Barbara De Rossi e Martina Tesanovic è molto forte. Spesso la madre ha parlato alla figlia dei problemi della pedofilia così come anche come affrontare i problemi legati alla contraccezione e delle relazioni tra uomo e donna.