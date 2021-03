Barbara de Rossi ed il fidanzato Simone Fratini: come è nato l’amore

Barbara De Rossi è probabilmente una delle attrici italiane più conosciuta nel panorama dello spettacolo. Abbiamo avuto la possibilità di vederla all’opera a partire dal 1980 quando esordì proprio con un film. Ha lavorato molto anche per la Rai ed abbiamo avuto il piacere di vederla come ospite in diversi programmi televisivi sia della Rai che di Mediaset. Barbara De Rossi è nata nel 1960 ed oggi è fidanzata con Simone Fratini: prima però la donna ha avuto altri due matrimoni.

Nel 1988 infatti si è sposata con Andrea Busiri Vici. I due però hanno divorziato quasi subito, nel 1990, a causa di varie incomprensioni. Nel 1995, cinque anni dopo, si sposa con Branko Tesanovic e proprio da lui nasce l’unica figlia di Barbara De Rossi: si chiama Martina ed è nata nello stesso anno del matrimonio. Oggi Martina si occupa di moda. Il secondo matrimonio di Barbara finisce anche male, purtroppo. Nel 2010 infatti divorzia da Tesanovic a causa, anche in questo caso, di troppe incompatibilità.

Barbara De Rossi e Simone Fratini

Nella vita di Barbara De Rossi adesso c’è un nuovo uomo e si tratta di Simone Fratini. Si sono innamorati entrambi dopo che il secondo matrimonio di Barbara era concluso. Simone è un ex imprenditore fiorentino che ha qualche anno in meno della compagna. Proprio lei ha parlato di Simone qualche tempo fa: “Ha 50 anni ed è un po più piccolo di me”.

Simone e Barbara stanno insieme da ormai cinque anni ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Io sono entrata un giorno all’interno della sua azienda. Ci siamo conosciuti ed abbiamo parlato subito per tanto tempo”. I due praticamente non si sono più mollati. Simone Fratini è un uomo che ha vissuto veramente tanto, così come sottolinea Barbara, e non ha mai voglia di fermarsi.