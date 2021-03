Barbara De Rossi, la figlia Martina ed il grave incidente da bambina

Barbara De Rossi è senza alcun dubbio una delle attrici più conosciute in Italia e per questo motivo abbiamo pensato di approfondire qualcosa in più sulla sua vita privata. Barbara infatti è nata nel 1960 e già da quando aveva 20 anni ha lavorato nel campo dello spettacolo e dell’arte. Sicuramente un po tutti abbiamo sentito parlare dei suoi film. Ultimamente ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive dove ha avuto modo di parlare della sua malattia.

Barbara De Rossi si è sposata per due volte durante la sua vita, ed oggi ha un compagno. Si chiama Simone Fratini ed i due stanno insieme da ormai cinque anni. Simone è più giovane di cinque anni ma non si nota. E’ un noto imprenditore italiano e quando si sono conosciuti è stato subito amore a prima vista. Immediatamente hanno iniziato a parlare e da quel momento non si sono mai scollati.

Come dicevamo comunque Barbara De Rossi ha due matrimoni alle spalle. Il primo è avvenuto nel 1988 ed è terminato un anno dopo, mentre il secondo è durato ben 15 anni. Nel 1995 si è sposata con Branko Tesanovic ed i due hanno divorziato, a causa di tanti problemi di coppia, nel 2010. Intanto però era nata Martina Tesanovic, proprio nel 1995.

Oggi la ragazza ha 21 anni e si occupa di moda. Ha sempre dichiarato di essere molto timida da bambina ed era anche a disagio a causa della sua altezza. E’ sempre stata infatti la più alta in qualsiasi classe scolastica andava e questa cosa non la faceva stare in pace con se stessa. Purtroppo ebbe pure un grave incidente che la costrinse a restare a letto per ben cinque mesi. Poi mise il busto e riuscì a recuperare.

Oggi è una modella e sul suo profilo Instagram spuntano delle fotografie che la ritraggono in tutta la sua bellezza.