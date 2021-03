Carlo Conti ed i suoi 60 anni: “Ho seguito il consiglio della Clerici”

Carlo Conti ha compiuto proprio in questa settimana i suoi 60 anni ed è una grandissima soddisfazione per uno che è tra i conduttori televisivi più importanti in Italia. Carlo Conti inoltre è anche tra i personaggi televisivi più famosi sia sul nostro territorio che in tutto il mondo. La sua voce e la sua immagine sono certamente un fiore all’occhiello per l’Italia che può vantarsi di avere un personaggio televisivo di questo livello.

Carlo Conti compie 60 anni il 13 Marzo del 2021 e sta lavorando ad un nuovo ed entusiasmante programma televisivo. Si tratta di Top Dieci. Con molta probabilità dovrebbe andare in onda su Rai 1 a partire dal 10 Aprile per controbattere Mediaset ed il suo Serale di Amici.

Carlo Conti ha sottolineato che si sente di avere solo 30 anni. Dentro la leggerezza è la stessa. Da quanto ha raccontato, infatti ha preso il figlio in braccio e si è un po… incriccato. “Sono una persona normale ed ho avuto la fortuna di fare ciò che sognavo da ragazzo”.

Poi, sul suo amore verso Francesca Vaccaro ha anche un aneddoto: era il 2012 quando i due si conobbero ed inizialmente Carlo Conti era molto impaurito di poter fare un passo. Poi, però, ha seguito il consiglio di Antonella Clerici che gli disse: “Guarda, Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”.