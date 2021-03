Ema Kovac, chi è: età, altezza, peso e fidanzato

Ema Kovac è la bellissima modella di nazionalità croata che ha preso parte nel ruolo di Madre Natura in una delle tante puntate di Ciao Darwin. Il suo fisico è letteralmente perfetto ed ha anche un viso che è praticamente angelico. Proprio per questo motivo è stata scelta come Madre Natura. Inoltre è stata anche una delle concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. Proprio in questa occasione ha conosciuto Gennaro Lillio, il suo attuale fidanzato.

Ema Kovac è nata nel 1992 ed oggi ha 27 anni. E’ una modella ma anche una showgirl e come abbiamo già detto è di nazionalità croata. Ema Kovac è alta 1,75 cm e secondo quanto se ne sappia non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram è @kovac_ema.

Ema Kovac | Fidanzato

Ema Kovac è stata spesso fidanzata ed uno di cui si è tanto parlato è Luca Laticina, uno dei suoi ex. Si tratta di un bellissimo ragazzo di nazionalità italiana. Sembrava che il loro amore potesse durare per sempre. La coppia era molto affiatata ma purtroppo per Luca, durante l’ultima edizione di Pechino Express, la ragazza ha conosciuto Gennaro Lillio. I due dopo molti mesi hanno confermato ed ufficializzato il loro fidanzamento.

Gennaro Lillio è un personal trainer nato a Roma e che è stato a lungo fidanzato con Lory del Santo. Attualmente è il fidanzato di Ema Kovac ed è stato conosciuto anche per aver partecipato all’edizione del 2016 del Grande Fratello. In quel caso si è classificato al sesto posto.

Gennaro ha anche un fratello gemello che si chiama Guido. Lui è un grandissimo sportivo e fin da piccolo ha frequentato e praticato il nuoto, il calcio ed anche le arti marziali. Dopo essersi diplomato come istruttore di fitness si è poi specializzato in educazione alimentare ed oggi si ritiene una persona molto estroversa che ha dovuto crescere molto in fretta.