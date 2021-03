Ema Kovac, il particolare che nessuno vede: guarda bene la foto

Ema Kovac è una delle modelle più belle che possano esistere sulla terra ed anche per questo motivo è stata scelta come Madre Natura di Ciao Darwin. La ragazza, nata in Croazia, è stata spesso sui giornali italiani per aver partecipato anche all’ultima edizione di Pechino Express. Un particolare, proprio di quest’ultima edizione, non è sfuggito all’occhio dei più attenti.

Ema Kovac, come già detto, è nata in Croazia ed oggi è alta 175cm. E’ una persona solare oltre ad avere un corpo perfetto ed un viso molto lineare. Ha sempre avuto come obiettivo quello di poter diventare una donna affermata nel campo dello spettacolo e della moda. Possiamo dire senza ombra di dubbio che vi sia riuscita.

E’ stata a lungo fidanzata con Luca Laticina ed i due sembrava dovessero avere un futuro roseo e pieno di amore. Poi però, per Luca, è arrivata la grande beffa. Ema ha infatti partecipato a Pechino Express 2020 e proprio in quell’occasione ha conosciuto Gennaro Lillio. Nessuno però poteva mai immaginare cosa potesse accadere

I due infatti dopo poco tempo hanno addirittura confermato di essersi fidanzati, secondo quanto scrivono i giornali di gossip, proprio durante l’evento. Per questo motivo Ema Kovac e Luca Laticina si sono chiaramente lasciati e la ragazza, oggi, è fidanzata con un bravissimo personal trainer.

Così come puoi vedere dall’immagine Ema Kovac era sposata. Proprio un 25 Dicembre di qualche anno fa aveva infatti detto “si” al suo ex fidanzato ed ex marito Luca Lanticina. I due però si sono lasciati qualche anno dopo quando Ema ha conosciuto Gennaro.