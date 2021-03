Gennaro Lillio, chi è il fidanzato di Ema Kovac?

Gennaro Lillio è un bravissimo personal trainer nato a Napoli che è stato conosciuto a lungo dai giornali di gossip per essere stato il fidanzato di Lory del Santo. Era il 2013 ed oggi è tutto diverso. Infatti Gennaro è fidanzato con Ema Kovac, la bellissima modella croata che è stata anche tra le tante Madre Natura di Ciao Darwin. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Pechino Express che si è svolta nel 2020.

Ai tempi Ema Kovac era ancora sposata, dopo aver detto si a Luca, il suo ex marito, il 25 Dicembre del 2018. Gennaro Lillio è nato a Napoli ed oggi ha 27 anni. E’ alto 187cm e pesa, circa, 80kg. Il suo segno zodiacale è lo scorpione e di professione, come abbiamo già detto, fa il personal trainer.

Ha anche una specializzazione in nutrizione e dirige il centro di fitness proprio a Napoli. Proprio in città e veramente molto apprezzato. Si è fatto conoscere nel 2013 dopo essersi fidanzato con Lory del Santo mentre nel 2014 è stato tra gli ospiti fissi di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Dopo di che ha partecipato a Uomini e donne dove ha corteggiato Sonia Lorenzini, con la quale però le cose non andarono bene perchè non fu scelto.

Ha ricevuto il premio di Mister Italia, concorso che ha lanciato anche altri vip oggi molto conosciuti tra cui vi sono Andrea Franchini e Flavio Barattucci. Come abbiamo già detto ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express e proprio durante questa manifestazione ha conosciuto Ema Kovac, la bellissima donna che oggi è al suo fianco.