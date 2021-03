Gianni Agnelli, biografia: età, figli, mogli, patrimonio

Gianni Agnelli è stato uno degli imprenditori più celebri d’Italia. Senatore della Repubblica dal 1991 alla morte nel 2003, è stato il principale azionista della FiIAT. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Età

Gianni Agnelli, conosciuto come l’Avvocato pur non avendo mai conseguito il titolo dopo la laurea in Giurisprudenza, è nato a Torino il 12 marzo 1921 ed è venuto a mancare nella sua città il 24 gennaio 2003. Ciò significa che, se fosse vivo, oggi come oggi compirebbe 100 anni.

Figli

Gianni Agnelli ha avuto due figli: Edoardo, nato nel 1954 e morto suicida nel 2000 a soli 46 anni, e Margherita, madre di John e Lapo Elkann.

Mogli

Gianni Agnelli si è sposato nel 1953 con Marella Caracciolo dei Principi di Castagneto, madre dei suoi figli. La moglie dell’Avvocato è venuta a mancare nel 2019. Nel corso della sua vita, Gianni Angelli ha amato alcune delle donne più belle del mondo, da Anita Ekberg fino a Jacqueline Kennedy.

Patrimonio

Il patrimonio di Gianni Agnelli è davvero ingente. Se fino a qualche anno fa si parlava di una somma di 109 milioni di euro, nel 2018 il quotidiano L’Espresso ha parlato di un vero e proprio tesoro dell’Avvocato all’estero tra società e cassaforti.