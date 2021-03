Indossare la mascherina ogni giorno: il beneficio che non conosce nessuno

Le mascherine purtroppo sono entrate nella nostra vita quotidiana da più di un anno ormai e probabilmente per i prossimi tempi saranno con noi. Siamo sempre più abituati ad indossarla quotidianamente quando ci rechiamo nei posti più affollati. Ma una domanda sorge spontanea nella testa di tutti: portare la mascherina ogni giorno fa bene? Sicuramente la risposta è molto complicata da dare e per questo motivo ci siamo affidati a ciò che dicono gli esperti.

Infatti è stato scoperto un incredibile beneficio della mascherina che nessuno aveva previsto. Molte volte infatti all’interno della mascherina si crea umidità e questa è una cosa che spesso potrebbe dare anche molto fastidio. Il più delle volte però questo fastidio potrebbe essere una cosa positiva per la nostra salute. Nonostante il continuo appannamento degli occhiali o anche il possibile scioglimento del trucco, potrebbe succedere anche una cosa molto particolare. Andiamo a vedere, nello specifico, qual è il beneficio della mascherina per la nostra salute.

Come si suol dire, infatti, non tutti i mali vengono per nuocere ed è così che un team di esperti sottolinea che l’umidità nella mascherina possa essere importantissima per il nostro benessere. Grazie ad uno studio si è infatti scoperto che questa umidità potrebbe aiutare le persone a risolvere problemi respiratori. Varie sono infatti le malattie che colpiscono il nostro apparato respiratorio ed è stato dimostrato che, grazie all’umidità, si potrebbe anche risolvere il problema.

Per questo motivo è stato sottolineato dagli scienziati del NIDDK che questa umidità all’interno delle mascherine può essere benevola per la nostra salute. Proprio gli esperti hanno evidenziato che l’uso continuativo della mascherina e quindi il crearsi dell’umidità ci dà la possibilità di contrastare diversi problemi, tra cui problemi cardiorespiratori. Inoltre sempre per lo stesso motivo è anche possibile contrarre il virus in maniera minore sia a livello statistico che, e questo è anche importante, a livello di forma più lieve.

L’umidità infatti idrata il nostro tratto respiratorio ed aiuta il sistema immunitario grazie a due meccanismi. Innanzi tutto abbiamo l’eliminazione del muco presente nei polmoni e poi crea una speciale proteina che combatte tutte le tipologie di virus. Inoltre tra le mascherine più utili per questi obiettivi vi sono quelle in cotone. Anche questo è stato confermato dagli esperti. Tutta la relazione è stata pubblicata sulla rivista Biophysical Journal.