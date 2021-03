LUCA ARGENTERO | Te lo ricordi al Grande Fratello?

Luca Argentero è oggi un attore e conduttore tra i più affermati, nonché filantropo con la sua associazione Un Caffè. La sua carriera è iniziata quasi 20 anni fa al Grande Fratello, per la precisione nella terza edizione.

Luca Argentero: l’esperienza al Grande Fratello

Luca Argentero è stato uno dei concorrenti della terza edizione de Il Grande Fratello, la prima condotta da Barbara D’Urso.

L’allora giovanissimo Argentero si è classificato terzo dietro a Floriana Secondi e Vittoria Pennington. Ai tempi, catalizzò l’attenzione per la turbolenta storia d’amore con l’allora hostess Marianella Bargilli.

Archiviata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha posato per il calendario di Max ed è entrato nel cast della fiction Carabinieri, dando il via a una carriera d’attore che lo ha visto recitare davanti alla macchina da presa di registi come Özpetek e Michele Placido.