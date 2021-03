Lupin 2 su Netflix: ecco quando esce la seconda parte

Lupin ha interessato veramente tantissime persone e la serie Netflix è riuscita a portare sui nostri schermi televisivi un vero e proprio capolavoro. Grazie alla bravura di Omar Sy, infatti, abbiamo potuto vedere una delle serie Netflix più belle di sempre. Mentre tutti attendono Aprile per vedere la nuova stagione della Casa di Carta, adesso è il momento di andare a capire quando uscirà Lupin 2.

Probabilmente è meglio dire che si tratta della seconda parte della prima stagione. Infatti la mini serie è stata divisa in due parti per permettere alle persone di gustarsela meglio, e diciamocela tutta anche per dare a Netflix la possibilità di avere un catalogo sempre più grande.

Come succede per molte serie Netflix anche in questo caso l’attesa per la seconda parte di Lupin è veramente altissima ed ora andremo a vedere se ci sono informazioni su quella che è la data ufficiale per il suo rilascio. Molti sono rimasti con il fiato sospeso al termine della prima parte, ma non andremo a rivelare cosa è successo per evitare problemi di spoiler. Magari molta gente sta aspettando proprio la seconda stagione di questa magnifica serie per gustarsela tutta d’un fiato.

LUPIN 2 | DATA UFFICIALE NETFLIX

La data ufficiale di Lupin 2 non è ancora disponibile ma secondo alcune informazioni sembra che possa uscire entro la fine di Giugno 2021. Si era detto inizialmente che si doveva addirittura attendere il 2022 ma considerato l’enorme successo che ha avuto la prima parte di Lupin, proprio da Netflix vi è stato un acceleramento con i tempi di uscita.

Per questo motivo Lupin 2 sarà disponibile, a meno di clamorosi colpi di scena, entro la fine di Giugno. Presumibilmente potrebbe uscire intorno al 20 Giugno 2021 ma la data non è ancora ufficiale.