Madre Natura a Ciao Darwin: le più belle di sempre

Madre Natura a Ciao Darwin: chi sono le donne più belle ad avere ricoperto questo ruolo in uno dei programmi più celebri di Mediaset? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Paola Di Benedetto

Fidanzata con il cantante Federico Rossi, influencer, vincitrice de Il Grande Fratello Vip 4 ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi: tutto questo e molto altro è Paola Di Benedetto che, nel corso della settima stagione di Ciao Darwin, ha ricoperto il ruolo di Madre Natura (era il 2016).

Jenny Watwood

Rimanendo nell’ambito di Ciao Darwin 7, è impossibile non chiamare in causa Jenny Watwood. Classe 1990, la modella, oltre a partecipare al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha posato per Playboy e ha partecipato a un video clip di Maluma.

Vanessa Kelly

Quando la si nomina, si parla davvero di una donna che ha fatto la storia della trasmissione! Classe 1974 (è nata a Sydney), Vanessa Rae Kelly è stata Madre Natura nel corso della seconda stagione di Ciao Darwin. Parliamo del 1999/2000, una vita fa!

Parte del cast di un’episodio di Xena: Warrior Princess, ha partecipato al reality Il Ristorante e alla serie tv Ma il Portiere non c’è mai?. Vincitrice di un concorso di bellezza nel proprio Paese da giovanissima, è stata volto di diverse celebri campagne pubblicitarie, tra cui una di Calzedonia.