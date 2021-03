Marco Tardelli e le lacrime a Canzone Segreta con Vecchioni e Cabrini

Marco Tardelli è stato ospite a Canzone Segreta, il nuovo programma televisivo che andrà in onda su Rai 1 e condotto dalla bellissima Serena Rossi. Marco Tardelli, uno dei più importanti calciatori italiani, si è seduto sulla sedia di Canzone Segreta ed i suoi ospiti speciali che gli hanno fatto scendere le lacrime sono stati Roberto Vecchioni e Antonio Cabrini.

Due grandi amici: il primo ha iniziato cantando una delle sue più belle canzoni mentre Cabrini ha ricordato a Tardelli di quelle partite del 1982 e di quando l’Italia vinse i Mondiali in Spagna.

Tardelli, molto provato, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre guardava l’esibizione di Vecchioni ma soprattutto è rimasto di stucco quando sul palco è arrivata anche la figlia. Il calciatore è protagonista di questa prima puntata di Canzone Segreta ed insieme a lui vi è già stato anche Luca Argentero. L’attore, proprio come il calciatore, non è riuscito a trattenere le lacrime davanti al ballo della compagna che presto diventerà sua moglie.