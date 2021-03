Paolo Bonolis, chi è: età, moglie, figli e patrimonio

Paolo Bonolis, conduttore di Ciao Darwin e di altri programmi che hanno fatto la storia della tv italiana, è uno dei volti simbolo dello spettacolo italiano. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Età

Paolo Bonolis è nato a Roma il 14 giugno 1961. Il conduttore, che ha cominciato la sua sfavillante carriera in Rai nel lontano 1980 con il programma 3, 2, 1… contatto!, ha attualmente 59 anni e ne compirà 60 tra pochi mesi.

Moglie

Paolo Bonolis è sposato dal 2002 con l’imprenditrice e produttrice Sonia Bruganelli, sua compagna dal 1997. Dal 1983 al 1988, il conduttore capitolino, tra i volti più amati della tv italiana, è stato sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller.

Figli

Paolo Bonolis ha cinque figli: Stefano e Martina, che nell’autunno 2020 lo ha reso nonno per la prima volta, sono nati dalla relazione con la Zoeller.

Dal matrimonio con la Bruganelli, invece, Bonolis ha avuto Silvia, Davide e Adele. La primogenita del conduttore e della seconda moglie è affetta da una malattia congenita al cuore e, pochi giorni dopo la nascita, è stata sottoposta a un delicato intervento.

Patrimonio

A quanto ammonta il patrimonio di Paolo Bonolis? Non è possibile dare una risposta chiarissima in merito in quanto il conduttore è impegnato su più fronti. Si sa per esempio che, per Avanti un Altro!, programma di cui è anche ideatore e autore, guadagna circa 40mila euro a puntata.