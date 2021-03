Paolo Bonolis, patrimonio da capogiro: tutte le cifre

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi più importanti d’Italia e per questo motivo abbiamo deciso di approfondire un po di più la questione relativa sia alla sua vita privata che quella relativa alla sua vita professionale. Senza ombra di dubbio è uno dei conduttori più amati ma anche più pagati di tutta la televisione italiana. In questo articolo infatti approfondiremo appunto il discorso relativo a stipendio e patrimonio di Paolo Bonolis.

Il suo guadagno è spesso al centro di diverse speculazioni da molti anni. Vi sono infatti molte voci di corridoio sul suo conto che vedrebbero all’interno delle tasche di Paolo Bonolis un vero e proprio patrimonio milionario. Volendo, considerato il fatto che ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset potrebbe anche starci. Insomma, è chiaro che se lo meriterebbe senza alcun dubbio.

Paolo Bonolis, infatti, insieme a Maria De Filippi e Barbara D’Urso, oggi rappresenta la vera punta di diamante del team di conduttori Mediaset ed abbiamo provato a fare qualche conto in tasca per capire innanzi tutto quale sia il suo stipendio e successivamente capire anche il patrimonio di Paolo Bonolis.

La paga di Bonolis è veramente molto alta così come quella di molti personaggi che girano attorno a Mediaset. Assolutamente fuori dal comune vedere dei dati così elevati e, nonostante siano tante le voci che lo vedono lontano dalla Mediaset, lui resta sempre lì, ancorato all’azienda che lo ha da sempre valorizzato. Non possiamo certamente dimenticarci le mitiche serate in compagnia di “Chi ha incastrato Peter Pan” ma anche di tantissimi altri programmi televisivi che proprio Paolo Bonolis ha condotto durante la sua carriera.

Non è solo un presentatore ma è anche ideatore oltre che essere autore di quasi tutti i programmi da lui condotti. Per questo motivo chiaramente il suo stipendio è sempre elevatissimo e secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare a guadagnare addirittura 40 mila euro per ogni puntata di “Avanti un altro!”, il programma che va in onda ogni giorno su Canale 5 alle 18:45. Se si fa un rapido calcolo si parla, addirittura, di 9 milioni di euro l’anno. Insomma, già queste cifre sono da capogiro ma se ne aggiungono altre.

Per esempio i guadagni provenienti da Ciao Darwin o da Scherzi a parte. Uno dei paperoni d’Italia: così viene definito da tantissime persone. I suoi guadagni sono veramente stellari e la conferma arriva anche dalle spese della moglie, Sonia Bruganelli, e dal fatto che spesso è stata al centro di polemiche per alcune spese pazze. Un esempio è l’aereo privato che hanno affittato per le vacanze.