Tiziana Rivale, chi è: età, altezza, figli, famiglia e vero nome

Tiziana Rivale è una celebre cantante italiana, vittoriosa a Sanremo nel 1983 con il brano Sarà quel che Sarà. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Età

Tiziana Rivale è nata a Formia il 13 agosto 1958. Ciò significa che ha attualmente 62 anni e che ne compirà 63 nell’estate 2021.

Altezza

Tiziana Rivale è alta 1,82.

Figli

Tiziana Rivale è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Per questo non si sa se sia sposata o se abbia figli.

Famiglia

Come già detto, non si hanno notizie ufficiali in merito alla famiglia di Tiziana Rivale. La cantante, ribadiamo, è estremamente riservata e, per esempio, non ha un profilo Instagram. Risulta però molto attiva su Twitter.

Vero nome

Tiziana Rivale, che nel 2019 ha partecipato a Tale & Quale Show, all’anagrafe si chiama Letizia Oliva.