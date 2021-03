Virginia Raffaele, chi è: età, altezza, marito

Attrice, comica capace di stupire tutti con le sue imitazioni inconfondibili (tra le quali spiccano quella di Belen Rodriguez, di Melania Trump e di Fiorella Mannoia, giusto per citare alcuni fra i tantissimi personaggi che ha portato in tv): tutto questo e molto altro è Virginia Raffaele, che è stata anche padrona di casa del Festival di Sanremo nel 2019 assieme a Claudio Baglioni e a Claudio Bisio. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Virginia Raffaele è nata a Roma il 27 settembre 1980. Cresciuta presso il Luna Park dell’EUR, fondato dai suoi nonni, ha attualmente 40 anni e ne compirà 41 in autunno.

Altezza

Virginia Raffaele è alta 1,80.

Marito

Virginia Raffaele, ospite della prima puntata dello show di Serena Rossi Canzone Segreta, non è sposata. Sull’atttuale vita privata della comica capitolina, in generale molto riservata su tutto quello che riguarda il lato non professionale, non si hanno notizie ufficiali. In passato, è stata legata all’attore comico Ubaldo Pantani.