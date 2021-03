Amadeus al concorrente: “E’ il momento più difficile…”

Amadeus è stato questa sera protagonista di un particolare siparietto durante la puntata dei Soliti Ignoti. Durante la puntata in compagnia di Francesca Reggiani infatti il conduttore televisivo, probabilmente il più amato di tutta Italia, ha dovuto dare una particolare risposta ad una degli ignoti.

Inizia infatti la trasmissione e dopo le varie presentazioni si presenta l’ignoto numero 1. Dovrebbe essere un cuoco considerato il fatto che i suoi vestiti sono proprio molto simili a quelli di uno chef. Al momento di aprire il proprio “passaporto”, ovvero il cartoncino sul quale è scritto il valore dell’identità, iniziano i primi problemi.

La ragazza non riusciva ad aprire la busta e per questo motivo Amadeus esclama, sorridente, “è il momento più difficile“. Poi fortunatamente tutto si risolve in tempi molto brevi e riesce ad aprire il suo passaporto mostrando il valore: 3 mila euro. La concorrente ha chiaramente indovinato.