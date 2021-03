Antonio Spinalbanese, chi è il nuovo compagno di Belen Rodriguez

Antonio Spinalbanese è il nuovo compagno di Belen Rodriguez. E’ stato presentato da Belen proprio durante l’ultima puntata di C’è Posta per te. La stessa Rodriguez è stata chiamata da Luciana Littizzetto.

Andiamo a vedere adesso chi è Antonio Spinalbanese. Il ragazzo ha 26 anni che ha compiuto lo scorso mese di Febbraio 2020 e proprio durante la sua prima intervista che ha rilasciato a Chi ha raccontato molte cose su di lui.

La sua vita è stata segnata dalla perdita del padre e per questo motivo fin da subito è riuscito a responsabilizzarsi. A questo punto, consapevole anche del fatto che aveva due sorelle, è come se fosse diventato subito un padre. Anche lui lo ha sottolineato dicendo che è come se fosse un padre per le due sorelle.