Attenzione al troppo stress: le conseguenze sul cervello sono pazzesche

Lo stress purtroppo in questo periodo è probabilmente ai massimi livelli di sempre. Il fatto che dobbiamo restare chiusi in casa e non possiamo fare le cose che quotidianamente ci danno sollievo mettono a dura prova ognuno di noi. Purtroppo, oltre ai vari problemi psicologici che arreca, lo stress ha delle conseguenze anche sul funzionamento del nostro cervello.

Come è risaputo, infatti, questa sensazione di stress è la vera e propria risposta che il nostro corpo dà verso gli agenti esterni che ci colpiscono. Esso condiziona radicalmente le nostre giornate rendendole più complicate e senza darci la possibilità, molte volte, di portare a termine anche piccole cose. Proprio a causa dello stress, molte volte, non riusciamo nemmeno a goderci il nostro divano ed il relax che spesso ci meritiamo. Come detto, questa sensazione è responsabile di diverse conseguenze sui nostri organi, uno su tutti, il cervello. Andiamo a vedere il motivo.

Molti scienziati hanno dimostrato, infatti, che lo stress ha una grossa incidenza sulla nostra mente. Infatti quando il cervello è all’interno di un momento molto stressante rilascia il cortisolo, ovvero l’ormone dello stress. Se nel sangue dunque ci sono alti livelli di questo ormone le cose possono anche mettersi male perchè vanno ad arrecare dei danni all’attività del nostro ippocampo, il quartier generale del cervello. Questo eccesso inoltre può andare ad influire in negativo sulla corteccia prefrontale e da qui abbiamo un calo della concentrazione oltre che minori capacità di giudizio e di relazionarci con gli altri.

Molte volte, infatti, quando non ci ricordiamo determinate cose possiamo tranquillamente dire che è colpa dello stress. Ma non finisce qui: infatti questa sensazione stressante va a colpire anche le nostre difese immunitarie. Le rende più deboli e come è risaputo se abbiamo delle scarse difese immunitarie siamo più propensi ad ammalarci: infezioni piccole o anche patologie gravi.

Bisogna dunque riuscire a placare il nostro stress e per farlo avremo bisogno di relax ma anche di alcuni piccoli consigli che ci permettono di risolvere questo problema. Una cosa da fare è sicuramente quella di provare il respiro a pieni polmoni ma anche quello di non mettere di lato le cose che ci piacciono. I nostri hobby e le nostre abitudini, per quanto sia possibile svolgerle, è importante che vengano messi sempre in primo piano. Vi sono inoltre diverse tisane che possono aiutarci a placare lo stress ma, se la situazione è veramente grave, allora sarà anche possibile recarsi da uno specialista che saprà indicarci la giusta via per risolvere il problema.