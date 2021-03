Belen Rodriguez arriva a C’è Posta per te ma tutti notano il particolare

Belen Rodriguez è stata all’ultima puntata di C’è Posta per te ed è stata chiamata dalla magnifica Luciana Littizzetto. La lettera inviata dalla Littizzetto richiedeva alla Rodriguez di spiegarle come fare per trovare un nuovo fidanzato.

Durante la serata però i telespettatori non hanno potuto non notare l’abito di Belen Rodriguez. Una vestito probabilmente un po troppo trasparente che fa vedere veramente tante cose.

Anche la Littizzetto ha notato proprio questa cosa e Belen ha detto: “l’ho fatto appositamente ed ho deciso di farli vedere”. Le due iniziano così a parlare anche del nuovo fidanzato di Belen Rodriguez.