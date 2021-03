C’è Posta per te, ecco la storia di Piera: “I miei figli mi accusano”

“I miei figli mi accusano perchè dicono che sono scappata di casa per stare con il mio attuale compagno”. E’ la storia di , che ha conosciuto un uomo quando aveva 23 anni. I due si sono fidanzati e sono andati in Svizzera dove hanno avuto tre figli.

La storia di Piera a C’è Posta per te

La seconda storia della serata è quella raccontata da Piera. E’ una madre di tre figli che ha l’obiettivo di recuperare il rapporto con i suoi due figli. Sono Antonio e Giovanni e con loro non ha più rapporti da ormai tre anni.

Il legame si è spezzato quando ha deciso di interrompere il matrimonio con il loro padre e poi ha iniziato una nuova vita con un nuovo compagno. A 23 anni, come già detto sopra, ha incontrato l’uomo che poi diventò suo marito ed era convinta di essersi innamorata. Da questo matrimonio sono nati proprio Antonio e Giovanni. La famiglia si trasferisce in Svizzera ma purtroppo il matrimonio non è ottimo.

Infatti Piera decide di lasciare il marito e scappare. E’ anche convinta di essere stata tradita e prova a capire qualcosa con il suo vecchio marito. A questo punto Piera va via e lascia i suoi figli. Adesso a C’è Posta per te, prova a recuperare il rapporto.